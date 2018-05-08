Юристы подали жалобу в ЕСПЧ из-за дел Поклонской и Аксенова

Юристы подали жалобу в ЕСПЧ из-за того, что Украина нарушила права депутата Госдумы Натальи Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и спикера крымского парламента Владимира Константинова на справедливое судебное разбирательство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Максима Могильницкого.

На Украине Поклонскую, Аксенова и Константинова обвиняют в госизмене.

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«Проблема в том, что, хотя мы и являемся их официальными адвокатами, вести дело мы полноценно не можем. Генеральная прокуратура Украины на протяжении девяти месяцев нарушает все мыслимые нормы и законы. Нас не допускали к делу, несмотря на все необходимые документы, которые есть у нас на руках», — сказал Могильницкий.

По его словам, украинская сторона нарушает статью 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В августе 2017 года Украина возбудило второе уголовное дело в отношении Натальи Поклонской.