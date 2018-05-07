СК раскрыл подробности вооруженного нападения на детсад в Татарстане

Следственное управление Следственного комитета по Татарстану сообщило на своем сайте о том, где именно достал ножи мужчина, который совершил нападение на охранника детского сада «Ивушка» в Альметьевске и устроил пожар в заведении.

«По предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина поднялся по пожарной лестнице на второй этаж и разбив граблями окно проник в учреждение. После этого он вооружился на кухне двумя ножами для рубки мяса и нанес ими потерпевшей множественные удары по различным частям тела, в том числе по голове. После этого он попытался поджечь здание и скрылся», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что мужчина указал пруд, в котором он попытался избавиться от оружия. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Ранее сообщалось, что неизвестный совершил вооруженное нападение на детский сад в Альметьевске.