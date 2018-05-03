В драке со стрельбой в центре Москвы погиб мужчина

Мужчина погиб от ножевых ранений в драке со стрельбой в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, в полицию поступило сообщение о драке со стрельбой на улице Щепкина.

«Прибывшие на место полицейские обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами. Били, вероятно, ножом. Проводятся поиски подозреваемых», — сказал источник.

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Факт конфликта на улице Щепкина подтвердили в столичном главке МВД. Там, однко, не уточнили, погиб ли один из участников драки.

«По предварительным данным, неизвестный причинил колото-резаное ранение мужчине, предположительно, ножом. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту», — сообщил дежурный офицер.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы три человека пострадали из-за поножовщины.