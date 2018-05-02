Пассажирский самолет экстренно сел в США из-за разбитого иллюминатора

Самолет авиакомпании Southwest Airlines совершил аварийную посадку в городе Кливленд в штате Огайо из-за треснувшего иллюминатора, сообщает CBS.

Уточняется, что самолет выполнял рейс из Чикаго в Ньюарк, когда один из слоев иллюминатора разбился.

В результате инцидента никто не пострадал.

Реклама

В декабре пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Цюрих, совершил экстренную посадку в Штутгарте из-за дебоширки, требовавшей шампанского.

Уточняется, что 44-летняя гражданка Швейцарии с российскими корнями, летевшая в бизнес-классе, громко требовала алкоголь.