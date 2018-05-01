В Петербурге задержали активистов с флагами Украины и ЕС

Полицейские задержали активистов, которые вышли на первомайское шествие в Санкт-Петербурге с флагами Украины и ЕС. Об этом сообщает «Росбалт».

По данным издания, задержаны 15 человек. Среди них участники шествия с флагами разных стран (в том числе Украины и ЕС), а также ЛГБТ-активисты с радужными флагами.

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Кроме того, на Марсовом поле во время митинга в защиту Telegram был задержан 14-летний подросток.

Несмотря на то, что задержания проходили днем, часть из активистов до сих пор находится в автозаке или в отделении полиции, пишет издание.

Накануне в Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг в поддержку Telegram, собравший, по данным полиции, 7,5 тыс. участников.