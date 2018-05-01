Москвичей предупредили о желтом уровне опасности из-за погоды 2 мая

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве в среду, 2 мая, из-за сильного ветра и возможной грозы, сообщается на сайте Гирометцентра.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве во вторник, 1 мая, ожидается до +25°С. Дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С. Днем облачно с пояснениями, возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/c.