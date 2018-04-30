Памятник «борцам за свободу Украины» разбили в Запорожье

Вандалы разрушили на острове Хортица в Запорожье памятник «Борцам за свободу Украины 1918–2018 годов». Об этом сообщила партия «Национальный корпус», передает УНИАН.

Инцидент произошел ночь на 28 апреля.

«Памятный крест был установлен в прошлую субботу в рамках украинско-литовского проекта «Пам'ять Нації: Відродимо Хортицю». Сегодня утром мы приехали к памятнику и увидели разрушенные крест и мемориальную доску у памятника», — говорится в публикации.

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Представители партии пообещали сами найти и наказать лиц, которые уничтожили монумент.

В январе сообщалось, что в Донецкой области Украины неизвестные повредили памятник участникам военной операции ВСУ в Донбассе.