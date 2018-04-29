В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и грозы

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве понедельник, 30 апреля, из-за сильного ветра и возможной грозы, сообщается на сайте Гирометцентра.

Синоптики отмечают, что порывы ветра ночью могут достигать 15 м/с, днем — 12—17 м/с. Также на сайте сообщается о возможности грозы.

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Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +18°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +16 до +18°С.

Днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный и юго-западный 5-10 м/с.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.