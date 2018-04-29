Опубликовано еще одно видео с выполнившим экстренную посадку Ил-38

Еще один видеоролик с Ил-38, который 28 апреля в субботу совершил аварийную посадку в подмосковном Жуковском, опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

В коротком видео, которое длится 17 секунд, вероятно, показан момент взлета воздушного судна.

Ранее было опубликовано видео аварийной посадки Ил-38. На записи видно, как самолет заходит на посадку с нераскрытой передней стойкой шасси, а также стоящие возле взлетной полосы машины экстренных служб.

Также ранее стало известно, что аварийно севший в Жуковском Ил-38 восстановят.