Источник: аварийно севший в Жуковском Ил-38 восстановят

Самолет Ил-38, который совершил аварийную посадку в подмосковном Жуковском, подлежит восстановлению и будет отремонтирован, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Пилоты очень качественно отработали тот нештатный случай. Экипаж справился героически: не сломав, посадил самолет, удерживая машину на основных стойках шасси до последнего момента», — заявил источник.

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По его словам, «это уникальное изделие 1968 года, Ил-18/38, до сих пор имеющий прекрасные летные характеристики».

Ранее сообщалось, что аэропорт Жуковский восстановил свою работу в штатном режиме после экстренной посадки Ил-38.

Представитель аэропорта рассказал, что два борта из-за инцидента ушли на запасной аэродром.