В Киеве возмутились поездками украинцев на отдых в Крым

Министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш возмутился тем, что украинцы продолжают ездить на отдых в Крым, передает РИА «Новости».

«Почему эти люди туда ездят? Почему в августе у нас самое большое пересечение границы с административной границей? Мы что, не понимаем, что едут отдыхать? Это не проблема только государства, это проблема общества. Я не могу понять, например, как можно поехать сейчас и поддержать туристическую отрасль Российской Федерации?» — заявил Черныш.

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Он заверил, что возглавляемое им министерство будет «влиять на этот процесс». Что именно собирается предпринять ведомство, он не уточнил.

Ранее Киев объявил в розыск тысячи оставшихся в Крыму украинцев.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.