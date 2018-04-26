Песков рассказал о проблемах МЧС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Владимир Путин держит работу МЧС под контролем, передает РИА «Новости».

По его словам, никто не скрывает наличия в ведомстве «каких-то проблем». Песков призвал не предаваться эмоциям и оценивать ситуацию трезво.

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«Руководству страны все имеющиеся проблемы хорошо известны. Вы знаете, что это ведомство, которое относится к президентской прерогативе, и президент, конечно, самым плотным образом держит под своим контролем работу этого ведомства, и, тем более, к сожалению, эта работа часто бывает востребована», — сказал Песков.

Он добавил, что различные материалы о работе МЧС «не во всем сходятся с той информацией, которая получается по линии ведомства».

Ранее глава МЧС назвал критику Михалкова в свой адрес бредом.