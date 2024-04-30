Житель Улан-Удэ рассказал о сильном пожаре, в котором «сгорели заборы и сараи»

Житель Улан-Удэ Алексей Мохосоев рассказал «Газете.Ru», что пожар на окраине города мог начаться из-за замыкания уличных проводов после ураганного ветра. По его словам, огонь уже удалось локализовать, но на месте продолжают дежурить пожарные.

«Перед пожаром рвало уличные провода. Раза четыре гас свет, но продолжает гореть. Сгорели заборы и сараи на нескольких сотнях метров. Наши соседи пишут, что загорелась крыша на одном двухэтажном доме на улице Тулунжинской. Ситуацию осложняет ураганный ветер, разносящий искры, от которых горит трава вдоль заборов и даже некоторые деревья. Сейчас на вид из окна пламя ликвидировано, но пожарные остаются», — сказал Алексей.

По его подсчетам, на тушение пожара прибыли около десятка пожарных машин. При этом мужчина не знает, эвакуировался ли кто-то из местных жителей.

«Трудно сказать. Я увидел пожар довольно поздно, пламя уже полыхало. Люди сами выводили авто, домашних на безопасную улицу, предупреждали соседей. В местном чате пишут, что пожарные реагировали долго. Сам я прошелся по четырем горевшим дворам — только в одном работали пожарные на краю пламени. Возможно, так надо. А так, заборы сами догорали. Горевшая улица Тулунжинская была перекрыта для авто то ли полицейскими, то ли пожарными. Пишут, что всего были задействованы четыре пожарных машины. Мне кажется, было штук 10», — добавил Алексей.

30 апреля мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил, что жилые дома горят на окраине столицы Бурятии — на Бурводе. Была объявлена эвакуация людей. На базе спортивной школы по улице Кабанская был развернули пункт временного размещения.

Мэр добавил, что на месте инцидента работают специалисты, сотрудники МЧС и ГО и ЧС. Тушат возгорание.

Позднее Шутенков уточнил, что жилые дома не горят, пожар затронул надворные постройки.

«На месте работают сотрудники МЧС, ГО и ЧС. Введен режим повышенной готовности. Работаем по территории всего города», — сообщил он.

По информации главы Бурятии Алексея Цыденова, всего в Улан-Удэ бушует пять пожаров.

Ранее в МЧС Бурятии сообщили, что пожар уже распространился на площадь 3 тыс. кв. м.