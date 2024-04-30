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В Крыму сочли терроризмом атаку ВСУ ракетами ATACMS

Глава парламента Крыма Константинов счел терроризмом атаку ВСУ ракетами ATACMS

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров ракетами ATACMS терроризмом. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, удары ракетами являются наиболее варварской формой терроризма. Константинов добавил, что официальный Киев «окончательно деградировал».

Он добавил, что украинская сторона делает то, что может и считает нужным.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби не стал подтверждать, что российская армия сбила шесть американских ракет ATACMS, которые были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Также он не стал отвечать на вопрос, сколько именно ракет ATACMS США предоставили Киеву.

В ночь на 30 апреля украинские войска попытались атаковать Крым, выпустив в сторону полуострова несколько американских ракет ATACMS. Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на фоне атаки в Джанкое и Симферополе сработали системы противовоздушной обороны.

Ранее в Совфеде оценили опасность поставляемых ВСУ ракет ATACMS для России.

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