СК «Олимпийский» проверяют после звонка о минировании

Правоохранительные органы начали проверять помещения находящегося в центре столицы спортивного комплекса «Олимпийский», куда поступило сообщение с информацией о минировании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«После сообщения об угрозе взрыва по адресу: Олимпийский проспект, дом 16 проводится обследование помещений спорткомплекса», — рассказал источник.

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По его словам, решение об эвакуации людей из здания пока не принималось.

Ранее сообщалось, что в Москве примерно 900 человек эвакуировали с Курского вокзала после звонка о минировании.