Порошенко сообщил о начале процедур для введения автокефалии УПЦ

Украинский президент Петр Порошенко рассказал о начале Константинопольским патриархатом процедур, которые необходимы, чтобы предоставить Украинской православной церкви (УПЦ) автокефалию. Об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.

«Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Соответствующее решение принял святой и священный синод Вселенского патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса (разрешения. — Газета.Ru) об автокефалии православной церкви на Украине, постановление Верховной рады в его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов Украинских православных церквей», — написал Порошенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о создании украинской автокефальной поместной церкви не найдет поддержки в Москве, так как связано с расколом церквей.