Синоптики пообещали москвичам холод, как в марте

В Москве 22 апреля значительно похолодает, температура воздуха будет соответствовать показателям марта, местами возможен мокрый снег, передает РИА «Новости» заявление специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«На улице очень холодно: +3°С, по области — от 0 до +3°С. Пасмурно, местами идут осадки в виде дождя, к северу переходящие в мокрый снег», — рассказал Тишковец.

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Температура в Москве днем составит от +3°С до +5°С.

«Такая температура соответствует климатическим показателям конца марта», — пояснил он.

Атмосферное давление будет расти и составит к вечеру 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту гибели девочки во время урагана в Москве.