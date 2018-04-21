В Дагестане нейтрализовали девять боевиков

В ходе КТО в Дагестане были нейтрализованы девять боевиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

«В ходе КТО в Дагестане нейтрализованы девять бандитов», — говорится в заявлении.

Реклама

Как отмечается, никто из гражданского населения не пострадал, потерь среди личного состава правоохранительных органов также нет. По имеющейся информации, боевики собирались устроить диверсионно-террористический акт на первомайские праздники.

Ранее сообщалось, что в дагестанском Дербенте в ходе спецоперации ликвидировали группу боевиков.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий было заблокировано домовладение, в котором укрываются боевики. По предварительным данным, несколько из них уже ликвидированы, активная фаза спецоперации продолжается», — рассказал источник.