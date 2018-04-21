В центре Токио по ошибке объявили угрозу теракта

В центральном районе Токио по ошибке была объявлена угроза теракта, сообщает РИА «Новости».

Утром в районе Тиёда, где расположено здание парламента и дворец императора Японии, по громкоговорителям передали сообщение о террористической угрозе.

«Информация об угрозе масштабного террористического акта, распространенная сегодня в 09.45 по местному времени (03.45 мск), была ложной. Мы приносим свои извинения», — говорится в сообщении на официальном сайте адинистрации района.

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Как отмечает агентство Киодо, ошибочное предупреждение могло быть виной одного из сотрудников, проверявшего оборудование.

Ранее сообщалось, что в США ученые смоделировали ядерный взрыв у Белого дома.