В Киеве произошел взрыв около жилых домов
На спортивной площадке во дворе жилых домов в одном из районов Киева произошел взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции города.
«В результате происшествия никто не пострадал. На место выехали все профильные службы и следственно-оперативные группы», — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, на спортивной площадке произошел взрыв самодельного взрывного устройства.
В настоящее время взрывотехники проводят тщательный осмотр место происшествия.
Ранее сообщалось, что в Киеве возле здания «Киевэнерго» произошел взрыв.
Как отмечалось, в результате инцидента был поврежден фасад здания. По данным полиции, злоумышленник мог использовать гранату.