Трое подростков пострадали из-за оторвавшейся двери в подмосковной электричке

У пригородного электропоезда оторвало дверь, в результате чего пострадали трое подростков. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на управление на транспорте МВД России по ЦФО.

Как отмечается, инцидент произошел на станции «Томилино» Казанского направления Московской железной дороги (МЖД).

Реклама

«В результате технических неполадок у одной из электричек Казанского направления МЖД оторвалась дверь, которая травмировала троих несовершеннолетних», — говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время сотрудники столичной железнодорожной службы проводят проверку по факту произошедшего. На месте также находятся представители транспортной полиции и следственные органы.

Ранее сообщалось, что в Зальцбурге при столкновении пассажирских поездов пострадали более 50 человек.