В Москве во вторник ожидается до +20°С

В Москве во вторник, 17 апреля, ожидается до +20°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +18 до +20°С.

Днем облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный. Ветер южный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что понедельник стал самым теплым 16 апреля в Москве за 70 лет.

«О том, побит ли 100-летний рекорд, пока неизвестно. Но этот день в любом случае будет самым теплым за последние 70 лет, потому что до этого самая высокая температура 16 апреля была в 2005 году и составляла 19,5 градуса. У нас уже больше 20 градусов на станции ВДНХ», — сказала специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова.

Также ранее жителей Подмосковья предупредили о грозе и ливнях 17 апреля.