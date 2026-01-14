Размер шрифта
Сарик Андреасян публично посмеялся над женой: «Похожа на Тимоти Шаломе»

Режиссер Андреасян заявил, что его жена похожа на известного актера Голливуда
Екатерина Чеснокова/РИА Новости/IMAGO/Steve Vas

Режиссер Сарик Андреасян посмеялся над своей женой Елизаветой Моряк, сравнив ее с Тимоти Шаламе. Своим мнением он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Андреасян опубликовал кадр с Шаламе, подписав его: «Почему он так похож на мою жену». Публикацию режиссер сопроводил смеющимся эмодзи.

Андреасян и Моряк познакомились на съемках фильма «Девушки бывают разные», но тогда продюсер был женат. Их роман начался уже после развода, однако актриса переживала, что ее все равно будут называть разлучницей.

Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года. Артистка рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня».

В октябре 2025 года Андреасян заявлял, что мечтает о времени, когда сможет уйти от интенсивного графика или вовсе завершить карьеру, а финансовая ответственность перейдет к его супруге.

«Надеюсь, когда-нибудь я достигну уровня, при котором работать будет только жена, а я смогу наслаждаться жизнью на Мальдивах», — делился своими мыслями режиссер.

Ранее Бузова ответила, готова ли выйти замуж за Киркорова. 

