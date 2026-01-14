Булыкин назвал лучшего российского футболиста 2025 года

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» поздравил полузащитника Алексея Батракова с победой в голосовании за лучшего игрока страны.

По его словам, молодому игроку еще есть над чем расти.

«Поздравляю Алексея с победой, он в прошлом году ярко заявил о себе и продолжает играть решающую роль в своей команде. Он молодой, играет без спадов, что радует, но так же и немного удивляет. Потенциал у него очень большой, поэтому надо не сбавлять оборотов, а только прибавлять», — заявил Булыкин.

20-летний Алексей Батраков был признан лучшим футболистом страны 2025 года по версии журнала «Футбол», выходящего в качестве приложения к газете «Советский спорт».

По итогам голосования Батраков набрал 407 баллов. Он стал самым молодым обладателем этой награды в ее истории: 111 из 165 респондентов поставили его на первое место. В 2024 году победителем опроса был признан полузащитник «Монако» Александр Головин (438 баллов), который в 2025 году занял 6-е место (31 балл).

Ранее Борис Игнатьев заявил, что российских игроков надо учить футболу, как в Испании.