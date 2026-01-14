Размер шрифта
На Украине рассказали о продвижении России на двух направлениях

Deep State: российские войска продвинулись в Запорожье и Харьковской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие сумели продвинуться в Запорожье и Харьковской области, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на информацию украинского аналитического портала Deep State.

«Армия России продвинулась в Степногорске под Запорожьем, а также под Боровой Харьковской области», — говорится в публикации.

Тем временем в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области, оставляя за собой мины.

12 января в российских силовых структурах сообщили, что две боевые группы 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Хартия» ликвидированы на Липцовском участке в Харьковской области. Российские военные отработали по украинским военнослужащим комплексным огнем. Также отмечается, что на Липцовском участке фронта не выявлено значительных изменений.

Ранее элитное подразделение ВСУ «Волки да Винчи» потребовали вывода из окрестностей Гуляйполя.

