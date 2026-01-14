Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Найдена причина трудноизлечимых симптомов шизофрении

BioPsy: тяжелые симптомы шизофрении связаны с активностью мозжечка
Shutterstock

В основе самых трудноизлечимых симптомов шизофрении — апатии, потери мотивации и социальной изоляции — лежит активность мозжечка, который напрямую влияет на систему вознаграждения мозга. К такому выводу пришли ученые из Женевского университета. Результаты работы опубликованы в журнале Biological Psychiatry (BioPsy).

Шизофрению чаще всего связывают с галлюцинациями и бредом, однако именно так называемые «негативные» симптомы — эмоциональная притупленность, утрата интереса к жизни и снижение способности испытывать удовольствие — сильнее всего ограничивают повседневное функционирование пациентов. При этом эффективных методов лечения этих проявлений до сих пор не существует.

Ранее ученые связывали негативные симптомы с нарушениями в работе системы вознаграждения, в частности вентральной области покрышки (VTA). Этот участок мозга отвечает за выработку дофамина. Считалось, что при шизофрении эта область чрезмерно активна, из-за чего мозг хуже различает значимые и незначимые стимулы, а мотивация постепенно угасает.

Новое исследование показало, что на этот процесс влияет мозжечок — структура, которую долгое время считали отвечающей почти исключительно за координацию движений. Наблюдая за 146 пациентами с шизофренией в течение нескольких месяцев, ученые впервые описали функциональную связь между мозжечком и VTA. Оказалось, что чем сильнее мозжечок регулирует работу системы вознаграждения, тем слабее выражены негативные симптомы. При ослаблении этой регуляции апатия и утрата мотивации усиливаются.

Авторы подчеркивают, что это открытие важно не только для понимания природы заболевания, но и с практической точки зрения. В отличие от глубоко расположенной VTA, мозжечок находится ближе к поверхности мозга, что делает его удобной мишенью для неинвазивных методов воздействия, таких как магнитная стимуляция.

Ранее была найдена связь между хрупкостью костей и шизофренией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27616447_rnd_4",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+