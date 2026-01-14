Слуцкий оценил кандидатуру президента Финляндии на пост переговорщика ЕС по РФ

Кандидатура президента Финляндии Александра Стубба на пост спецпредставителя Европы для диалога с Россией является неоднозначной. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

«Что касается кандидатуры Александера Стубба: вопрос дискуссионный. Он не раз допускал крайне антироссийские высказывания», — сказал Слуцкий.

Он напомнил, что в своем новогоднем обращении финский лидер заявил об изменении отношений с Россией «навсегда».

До этого газета Politico сообщила, что в Евросоюзе обсуждают вопрос создания должности спецпредставителя, который будет представлять интересы объединения по Украине. В ЕС опасаются, что США заключат сделку с Россией за их спиной.

Один из возможных кандидатов — президент Финляндии Александр Стубб из-за его отношений с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, Финляндия граничит с Россией.

Ранее в Совфеде назвали условия для возобновления диалога России с Европой.