В Совфеде рассказали о действии газа, которым отравили Скрипалей

Российский сенатор Игорь Морозов рассказал, что газ BZ, которым могли быть отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, действует на человека до трех суток, передает РИА «Новости».

«Это легкий нервно-паралитический газ третьего поколения, который воздействует на человека от 6 часов до трех суток», — сказал Морозов.

Реклама

По его словам, действие газа могло усилиться из-за тумана в Солсбери. Сенатор также отметил, что отравляющее вещество ранее использовалось на вооружении стран НАТО.

«Видимо, остатки этого газа находятся на складах химического оружия, которые еще есть в США и Великобритании», — добавил Морозов.

Ранее врачи рассказали о состоянии Сергея Скрипаля.