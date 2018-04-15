Захарова нашла связь между ситуацией в Сирии и «делом Скрипаля»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «дело Скрипаля» и ситуация в Сирии связаны, передает РИА «Новости».

«Между Сирией и между делом в Солсбери огромное количество обобщающих моментов. И опять же это средства массовой информации. Посмотрите на доклады французских спецслужб или французских силовиков, которые вышли сразу после бомбордировок … там указано, что аргументацией основной фактуры являлись СМИ и социальные сети… То же самое в Солсбери в деле Скрипалей, все идет через средства массовой информации», — заявила Захарова.

Реклама

Это сходство она назвала «умерщвляющей пропагандой».

«Официоз, который управляет средствами массовой информации на Западе, приводит в разных точках земного шара вот этот спусковой механизм в действие», — заключила Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала доклад французских властей, в котором говорится о секретной программе Сирии по химоружию с 2013 года.