В центре Москвы эвакуировали здание из-за угрозы обрушения соседнего 6-этажного кирпичного дома старой постройки, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Инцидент произошел в Пушкаревом переулке. Сейчас на фасаде здания заметна трещина, а внутри происходит обрушение и падение конструкций.

Реклама

На место происшествия уже прибыли экстренные службы. Рядом со старым зданием расположен жилой дом, сейчас там проводится эвакуация жильцов.

«Жилой пятиэтажный дом в Пушкаревом переулке эвакуируется, так как существует угроза обрушения соседнего здания, находящегося на реконструкции», — сообщили в экстренных службах.

На данный момент происшествию присвоен второй ранг сложности из возможных пяти.

13 апреля в Подмосковье обрушилась стена в здании 19-го века.