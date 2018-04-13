Адвокату Трампа отказали в запрете на допуск правительства к изъятым документам

Суд отказал Майклу Коэну, адвокату президента США Дональда Трампа, в выдаче временного запретительного ордера на допуск правительства Соединенных Штатов к изъятым документам, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что Коэн пытается не допустить правительство к использованию изъятых у него документов.

Реклама

Сообщается, что судья отказал Коэну в использовании привилегии адвокат-клиент в качестве «силы», которая не позволит правительству изучать изъятые у него документы. Также судья отметил, что «по нашему пониманию» документы могут иметь большое значение и запрет на доступ к ним будет «этическим нарушением».

9 апреля сотрудники ФБР провели обыск в доме, офисе и гостинице Коэна. Позже газета Washington Post сообщила, что Коэна обыскивают по подозрению в банковских махинациях. Также среди изъятых документов были касающиеся выплат порноактрисе Сторми Дэниелс, которая заявляла о сексуальной связи с Трампом, отметил источник издания. Трамп назвал обыски у своего адвоката «позором».