В Пензенской области ввели режим ЧС

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Сердобском районе Пензенской области, где из-за паводка эвакуированы 372 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

«В Сердобском районе и городе Сердобск введен режим чрезвычайной ситуации… Эвакуированы 372 человека, в том числе 92 ребенка. По желанию людей перевозят либо к родственникам, либо в пункты временного размещения, где пострадавших обеспечивают горячим питанием и всем необходимым», — говорится в сообщении.

Реклама

Как отмечается, что к изолированным паводком домам, из которых люди отказались эвакуироваться, организована доставка на лодках продуктов, медикаментов и питьевой воды.

Ранее сообщалось, что в Приамурье объявили режим ЧС из-за лесных пожаров.