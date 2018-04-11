В Москве расцвели первые подснежники, передает агентство городских новостей «Москва»

Как сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода», цветы расцвели на особо охраняемых природных территориях столицы.

«Подснежник белоснежный был сегодня замечен на территории Измайловского лесопарка. Одинокий цветок грациозно покачивал белоснежным венчиком рядом с раскидистым деревом», — сообщили в пресс-службе.

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Также специалисты Мосприроды зафиксировали, что в Царицыно зацвела лещина обыкновенная, а в долине реки Яузы обнаружили более 50 пролесок.

В прошлом году первые в Москве подснежники расцвели в Ботаническом саду МГУ «Аптекарской огород» 20 февраля. В 2016 году подснежники появились в саду 13 февраля, в 2015-м — 24 февраля, а в 2014-м — аж 13 января из-за резкого потепления в столице.