В Хабаровске два человека погибли при жесткой посадке вертолета

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на улицах Хабаровска погибли два человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление на транспорте СК России по региону.

«Данные о повреждениях, полученных воздушным судном, а также количестве находящихся на борту людей уточняются, по предварительным данным имеется информация о двух погибших», — сообщили в ведомстве.

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Ранее источник агентства в экстренных службах сообщал о шести жертвах.

Ранее стало известно, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на улицах Хабаровска. По предварительной информации, на борту находилось шесть человек. При падении вертолета здания и сооружения не пострадали. На месте работают экстренные службы и оперативная группа управления МЧС по региону.