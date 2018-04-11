Вертолет совершил жесткую посадку на улицах Хабаровска

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе улиц Антенная — Хирургическая на пустыре, есть пострадавшие, сообщается на сайте управления МЧС по региону.

«В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю от начальника смены ДДС Правительства Хабаровского края поступила информация о том, что в районе улиц Антенная – Хирургическая на пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолёт МИ-8 авиакомпании «Восток». По предварительной информации на борту находилось шесть человек. Здания и сооружения не пострадали», — говорится в сообщении ведомства.

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По предварительным данным, есть пострадавшие. В данный момент к месту инцидента отправились экстренные службы и оперативная группа управления МЧС. Ведутся поисковые работы.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае совершил жесткую посадку Ми-8 с людьми на борту.