На Украине арестовали еще одно российское судно

Прокурор Украины Юрий Луценко в фейсбуке заявил, что суд разрешил арестовать судно российской компании Trans Services Maritime, которое занималось добычей песка в районе Каркинитского залива Черного моря.

«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте российского судна (компании Trans Services Maritime)», — написал Луценко.

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Он также отметил, что песок, который добывала компания, используется для строительства Крымского моста.

Ранее сообщалось, что капитана арестованного на Украине крымского судна «Норд» Владимира Горбенко выпустили из следственного изолятора.