В Латвии убрали из списка латышских имен Павла и Анжелику

Из списка традиционных латышских имен исключены Павел и Анжелика, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр госязыка Латвии.

В учреждении отметили, что есть список традиционных латышских имен и расширенный список всех остальных имен.

«Есть критерии, согласно которым последние десять лет работает Комиссия экспертов по календарным именам, предлагающая включать новые имена в латышский традиционный календарный список. Одним из критериев является происхождение имени — преимущество отдается именам с балтийскими (латышскими и литовскими) и древнегерманскими корнями», — рассказали в центре.

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В календарный список включены такие имена, как Дайвис, Ритумс, Аудра, Гедиминс, Фердинанд, Герхард и Готхард. Из списка исключены Павел, Мартин, Алекса, Элизе, Кейта и Анжелика.

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