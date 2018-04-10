Лукашенко поделился секретами своей белковой диеты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал подробности своей белковой диеты. Об этом сообщает «БелТА».
«Три яйца утром, в обед — мясо, вечером — рыба, сколько хочешь. Жесткая диета, белковая», — сказал Лукашенко.
Уточняется, что между основными приемами пищи у главы государства есть и небольшие перекусы.
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Президент обратил внимание на то, что вместе с правильным питанием важно заниматься спортом — около двух часов в день.
Лукашенко подчеркнул, что питается он теми же продуктами, что и все белорусы.
«Я ем то, что едите и вы, только в совсем малых количествах», — отметил Лукашенко.
Он уточнил, что покупает продукты в обычных магазинах, иногда и на рынке.