На зеленой ветке московского метро произошел сбой

На Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел сбой. Об этом говорится в сообщении московского метро в твиттере.

«Незначительно увеличены интервалы движения поездов от Автозаводской до Тверской в обоих направлениях. Приносим свои извинения. Делаем все возможное для скорейшего ввода движения в график», — отметили в метрополитене.

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Уточняется, что увеличение интервалов связано «с кратковременной просадкой напряжения».

Специалисты работают, чтобы как можно оперативнее ввести движение в график.

Ранее сообщалось, что уроженка Молдавии погибла под колесами поезда в столичном метро на станции «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии.