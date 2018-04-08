Генпрокуратура поделится подробностями об эмиграции Березовского в Британию

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что 9 апреля ведомство в ходе брифинга обнародует данные о незаконном получении Борисом Березовским убежища в Великобритании. Об этом он сказал в программе «Итоги недели» на телеканале НТВ, передает РИА «Новости».

Чайка отметил, что сценарий, по которому разворачивается история с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, «для нас не новость», с этим Россия сталкивается уже в третий раз.

Реклама

«Все провокационные действия официального Лондона абсолютно идентичны тем, которые они совершали в связи с мнимым покушением на Бориса Березовского в Лондоне и установлением обстоятельств смерти все в той же Англии Александра Литвиненко в ноябре 2006 года», — сказал генпрокурор.

Он подчеркнул, что генпрокуратура «молчать не намерена».

«В понедельник, 9 апреля, мы проведем брифинг для прессы и предадим гласности фактические обстоятельства, установленные в ходе следствия по уголовному делу о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании с помощью ложного доноса о подготовке российскими спецслужбами его убийства летом 2003 года», — добавил Чайка.

Ранее МИД России обвинил Британию в невозможности обеспечить безопасность россиян.