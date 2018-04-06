Суд Украины арестовал капитана судна «Норд»

Суд на Украине арестовал капитана задержанного российского судна «Норд» Владимира Горбенко, передает РИА «Новости».

Он арестован до 31 мая с возможностью внесения залога.

МИД России передал Украине ноту с решительным протестом в связи с задержанием госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна «Норд», отконвоированием его в порт Бердянск и незаконным удержанием под стражей экипажа в составе 10 граждан России. В МИД России пообещали задействовать все механизмы для освобождения моряков.

В свою очередь Кремль пообещал защитить моряков «Норда».