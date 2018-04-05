В Турции задержали «куратора» убийцы российского посла

В Турции был задержан экс-сотрудник Управления по информационным технологиям и связи страны, который считается «куратором» убийцы российского посла Андрея Карлова, сообщает Anadolu.

По мнению следователей, под влиянием «куратора» убийца посла Мевлют Алтынташ начал придерживаться радикальных взглядов, и именно «курарор» передал убийце приказ о физическом устранении российского дипломата и спланировал само покушение.

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Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре.

Нападение совершил охранявший посла на мероприятии сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.