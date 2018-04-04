Украинские пограничники увезли капитана задержанного судна «Норд» в неизвестном направлении
Украинские пограничники увезли капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко в неизвестном направлении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании-судовладельца «Балтийский берег».
«Три часа назад (около 7.00 мск) капитан был вывезен с судна украинскими пограничниками в неизвестном направлении. Адвокаты в известность не поставлены. Его местонахождение нам не известно», — говорится в заявлении.
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Кроме того, отмечается, что 4 апреля на Украине должно состояться первое судебное заседание по делу, связанному с керченским судном «Норд».
Ранее капитан арестованного на Украине крымского судна «Норд» заявил об издевательствах СБУ.