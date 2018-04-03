Российские дипломаты остались недовольны условиями содержания Ярошенко в США

Представители российского консульства в Соединенных штатах встретились в тюрьме с осужденным в США Константином Ярошенко и призвали руководство исправительного учреждения соблюдать права российского гражданина, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление генконсульства России в Нью-Йорке.

«Первого апреля при поддержке посольства была организована встреча дипломатов генконсульства с Константином Ярошенко в тюрьме «Форт-Дикс», в ходе которой он пожаловался на необоснованные прилюдные досмотры и обыски без видимых на то причин и негативное личное отношение к нему со стороны русофобски настроенного руководящего сотрудника тюрьмы. Ярошенко предположил, что его пытаются спровоцировать на нарушение режима с целью дальнейшего перевода в карцер и препятствования общению с родными, а также со СМИ», — сообщается в заявлении.

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Также отмечается, что руководству тюрьмы было направлено официальное обращение, в котором содержится требование о соблюдении прав Ярошенко. В заявлении подчеркнули, что Генеральное консульство контролирует ситуацию с условиями содержания российского гражданина.

Ранее сообщалось, что посольство России в США обеспокоено сообщениями об издевательствах над Ярошенко. Также ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не нашел оснований для помилования Ярошенко.