Синоптики пообещали серьезное потепление в Москве на следующей неделе

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о предстоящем на следующей неделе потеплении в Москве, передает RT.

Вильфанд уточнил, что «это не первоапрельская шутка».

«Дело в том, что циркуляция над европейской территорией России с завтрашнего дня претерпевает существенные изменения. Это значит, что Москва будет находиться в зоне перемещения, или адвекции, очень теплого воздуха… И уже завтра мы прогнозируем, что температура днем достигнет двузначной величины, то есть +8…+10 °С», — рассказал он.

Ранее синоптики назвали дату начала климатической весны в Москве.