На Украине произошла стрельба в ночном клубе

На Украине в Ивано-Франковске полиция задержала 11 человек после стрельбы в ночном клубе. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства.

«Около трех часов ночи на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка. Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба», — говорится в сообщении.

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В полиции также рассказали, что в результате стрельбы два человека получили ранения в ноги.

При задержании в автомобиле нападавших было найдено оружие.

Ранее стало известно, что в игорном заведении Житомирской области произошел взрыв.