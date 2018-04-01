В Индии при обрушении отеля погибли девять человек

В индийском городе Индаур при обрушении гостиницы погибли по меньшей мере девять человек, еще один человек доставлен в больницу в критическом состоянии. Об этом сообщает The Asian Age.

По данным издания, под завалами могут находиться порядка 50 человек.

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Как отмечается, экстренные службы продолжают спасательную операцию.

Официальные причины происшествия пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что 10 человек погибли при обрушении крыши на складе в Пакистане.