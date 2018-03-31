В интернете опубликовали видео эвакуации из ТЦ «Зимняя вишня»

Житель Кемерово Игорь Востриков, жена и дети которого погибли при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», продемонстрировал видеозапись момента эвакуации с камер наблюдения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время прямой трансляции Востриков показал видео на экране компьютера. На записи видно, что двери в залы кинотеатров были открыты.

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Многие посетители не сразу поняли, что произошло. Когда коридор заволокло дымом, они побежали в сторону выхода.

Ранее сообщалось, что бывшую начальницу государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову арестовали по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».