Британские полицейские обыскали российский самолет в Лондоне

Британские власти провели досмотр российского авиалайнера в аэропорту Лондона, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что для досмотра не было предъявлено никаких оснований.

«Принято решение, что после проведения осмотра воздушного судна британскими представителями власти, будет проведен дополнительный осмотр самолета силами экипажа и представительства, так как в момент осмотра британцы заставили всех членов экипажа покинуть самолет», — добавил источник.

Ранее посол России обвинил Великобританию в нарушении Венской конвенции.