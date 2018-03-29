Песков: Тулеев использовал неудачное слово в отношении митингующих

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который заявил, что на площади в Кемерово «бузотерили» оппозиционеры, передает «Би-би-си».

«Неудачное слово использовал губернатор Тулеев. Я видел этих людей, их действительно было очень много, абсолютная концентрация боли», — заявил Песков.

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Отвечать на вопрос об отставке Тулеева Песков не стал, сказав, что все видно по диалогу, опубликованному на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что власти в Кемеровской области не имеют данных о возможной отставке главы региона Амана Тулеева.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.